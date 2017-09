Kanadski raziskovalci so pred nedavnim objavili študijo, katere izsledki bi najverjetneje precej presenetili Hansa Christiana Andersena, Ezopa, Jeana de La Fontaina in številne druge basnopisce. V študiji, ki je izšla v znanstveni reviji Developmental Science, so predstavili ugotovitve, ki so jih pridobili na osnovi eksperimenta.

Naše počutje se izboljšuje z radodarnostjo

Stotim sodelujočim otrokom, starim od štiri do šest let so prebrali tri različne zgodbe. V prvi zgodbi počlovečeni rakun spozna, da se počuti bolje, če svoje stvari deli z drugimi živalmi. Drugi skupini otrok so prebrali različico, v kateri namesto živali nastopajo ljudje, tretja, kontrolna skupina otrok pa je poslušala zgodbo, ki ni imela povezave s prvima dvema.

Preden so otrokom prebrali zgodbe, so jim še ponudili veliko število nalepk in jim dejali, da jih lahko vsak vzame po deset. Povedali so jim tudi, da bo brez nalepk ostal nek drug otrok in da lahko, če želijo, nekaj izmed svojih nalepk namenijo neznanemu otroku. Nato so jim prebrali tri različne zgodbe in ponovili eksperiment z nalepkami.

Otroci, ki so poslušali različico zgodbe, v kateri nastopajo ljudje, so bili precej bolj radodarni od otrok iz prve in tretje skupine. »Med otroci, ki so poslušali izvirno različico basni in otroci, ki so poslušali kontrolno zgodbo, ni bilo razlik v pripravljenosti odpovedati se nalepkam,« so raziskovalci zapisali v študiji. Še več, opazili so, da se je njihova radodarnost celo zmanjšala.

»Liki v zgodbi imajo velik vpliv na to, kako se po poslušanju zgodbe obnašajo otroci,« je dejala Patricia Ganea, vodja raziskovalne skupine, ki se sicer ukvarja z razvojem kognitivnih sposobnosti. »Ko so otroci slišali zgodbo o radodarnih ljudeh, so tudi sami postali bolj radodarni,« je za britanski Guardian pojasnila bistveno ugotovitev raziskave. Izsledki raziskave so še posebej presenetljivi zato, ker so do zdaj mnogi menili, da se otroci o morali in vrednotah najlažje učijo s pomočjo antropomorfnih bitij. O tem priča tudi veliko število otroških knjig, v katerih nastopajo počlovečene živali. Kot piše Guardian, so z analizo 1000 otroških knjig ugotovili, da jih več kot polovica govori o živalih in njihovem okolju, v samo dveh odstotkih pa so živali portrtetirane realisitično.