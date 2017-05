»Jaz bom prvi bral!« zakliče kratkolas razkuštran deček in po hodniku Osnovne šole Vižmarje - Brod steče proti svetlodlaki labradorki Lizi. Njena lastnica Meta Magister Derlink, sicer osnovnošolska učiteljica, jo je pripeljala na uro branja, imenovano Beremo z nasmehom. Skupina četrtošolcev psičko navdušeno pozdravi, zanjo na tla pogrne oranžno odejo, ji napolni posodico z vodo in se posede okoli nje.

»Kaj je cilj današnje ure? Da hitro preberemo in čim prej gremo?« otroke šaljivo vpraša Magister-Derlinkova. »Da lepo izgovarjamo besede,« odločno odvrne eden od otrok. Namen tovrstnih pasjih bralnih uric je otroke spodbuditi, da berejo raje in izboljšajo bralne tehnike.

Kaj pes v času ure branja pravzaprav počne?

Na šolsko uro, pri kateri smo spremljali Lizo, njeno lastnico in svetovalno delavko na OŠ Vižmarje - Brod Majo Strohsack, je vsak četrtošolec prinesel revijo, ki si jo je izbral v knjižnici. Vsak je na glas prebral izbrani odlomek in povedal, kako se mu zdi, da se je odrezal. »Moral bi brati malo glasneje,« je svoje branje kritično ocenil fant v črtasti majici. Med gručico otrok je medtem mirno počivala Liza. Otroci so jo krtačili, jo božali, po prebranem je labradorki vsak zadal nalogo in jo nato nagradil s priboljškom. Čeprav je pasja poslušalka v bralni skupini »le« za družbo, je njen vpliv nekaj posebnega. »Pes je čarobna palica za otroke. Umiri jih in motivira,« je povedala Lizina lastnica. Pomembno je, da otroci branja ne dojemajo kot prisile in še ene ure »dolgočasnega učenja«. Tisto, kar dogajanje naredi zanimivo in sproščeno, je prav miren pasji poslušalec.

Čeprav se na prvi pogled morda zdi, da pes med uro le počiva, je zanj zelo naporna. Eden od napornih dejavnikov je že prisotnost raznoraznih vonjav osnovnošolske učilnice, kjer je vse dopoldne dihalo, se potilo in vmes malicalo okoli 25 otrok. Pes se v šoli sreča z veliko ljudmi in situacijami, kar ga utrudi. Prav zaradi tega obstaja pravilo, da ne sme »delati« več kot dve uri na teden, je pojasnila Magister-Derlinkova.