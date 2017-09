Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije je proizvodnja lesnih peletov v Sloveniji v letu 2016 znašala nekaj skoraj 120.000 ton, poraba pa je ocenjena na več kot 170.000 ton. Slovenija tako ostaja kljub povečevanju proizvodnje velika neto uvoznica lesnih peletov. Večino peletov uvozimo iz Romunije (41 odstotkov) sledijo Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Avstrija. »Prvo analizo kakovosti peletov na Slovenskem trgu smo naredili v letu 2013 in ugotovili zaskrbljujoče stanje, saj kar 30 odstotkov vzorcev ni ustrezalo nobenemu kakovostnemu razredu, le 10 odstotkov vzorcev pa je bilo uvrščenih v prvi kakovostni razred. Po štirih letih ugotavljamo, da se je stanje bistveno izboljšalo, saj letos med našimi vzorci ni bilo neustreznih, kar 60 odstotkov vzorcev pa se uvršča v najvišji kakovostni razred,« je predstavila stanje dr. Nike Krajnc iz Gozdarskega inštituta Slovenije.

Letos prvič res zadovoljni z rezultati

»Razveseljivo je, da je bil pri 16 vzorcih na vreči označen kakovostni razred z enim od certifikatov proizvajalca (najbolj pogosto EnPlus, a tudi DIN in S4Q), kljub vsemu pa ni šlo povsem gladko. Odkrili smo namreč štiri vzorce, ki so na testu dosegli slabši rezultat, kot bi ga morali glede na certifikat. Razlike so resda sorazmerno majhne, a pri testu smo upoštevali stroga merila, ki jih postavlja standard, zato smo vse omenjene vzorce kaznovali z odvzemom točk in so na koncu vsi dobili 20 točk oziroma so se uvrstili na spodnji rob ocene 'pomanjkljivo',« je poudaril Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije in dodal: »Kljub temu lahko podamo pozitivno splošno oceno. Po testu lesnih peletov smo lahko letos prvič res zadovoljni, saj se v laboratoriju ni znašla niti ena vreča z zares slabo vsebino.«

Zmagovalci testa ZPS so letos trije, ki so dobili enako število – 95 odstotkov vseh točk, in spadajo v kakovostni razred A1: Bauhaus Avstrija (3,89 evra na vrečo), Danubia Wood (GMG Premium) Avstrija (4 evre) in Schweighofer Romunija (4,12 evra). Na četrto mesto so se s 93 točkami od stotih uvrstili domači smrekovi peleti Energija narave (3,71 evra), ki so poleg Bauhausovih cenovno najugodnejši. V razredu B na dnu lestvice pa so pristali: Super bober Madžarska, Arboreko A1 BiH, Gatis pelet Premium BiH in Trgovir BiH. Pogled na tabelo z rezultati še razkrije, da lahko za pelete z oceno zelo dobro (95 odstotkov točk) odštejete 3,71 evra na vrečo, celo več ali le malenkost manj, npr. 3,63 evra na vrečo pa za lesne pelete z oceno pomanjkljivo (20 odstotkov točk). Zveza potrošnikov Slovenije kupcem zato svetuje, da pri nakupu upoštevajo rezultate testa, saj bodo lahko izbrali kakovostne pelete po dostopni ceni.