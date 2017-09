Od danes naprej gre za slovensko košarkarsko reprezentanco zares. Na evropskem prvenstvu se v Carigradu začenjajo izločilni boji, kjer ni več prostora za napake. Potem ko je izbrana vrsta selektorja Igorja Kokoškova proti Poljski 31. avgusta odigrala premierno tekmo tokratnega prvenstva stare celine, bo prva na parket stopila tudi v osmini finala. Nasproti ji bo že ob 11.30 po slovenskem času stala zasedba Ukrajine, ki je z uvrstitvijo v drugi del tekmovanja močno presegla pričakovanja. V primeru zmage Slovenijo v četrtfinalu v torek čaka boljši iz dvoboja Latvija – Črna gora.

Dodatna jutranja ura spanja najslajša

Čeprav je slovenska reprezentanca na ne najbolj prijazne termine tekem že navajena, saj je v skupini A v Helsinkih dva obračuna začela ob 13.45 po lokalnem času, bo tokrat na parket v dvorani Sinan Erdem Dome stopila še uro in petnajst minut prej. »Na Finskem smo imeli ob takem času malico,« je ob omembi zgodnje ure hudomušno pripomnil Edo Murić in v podobnem slogu tudi nadaljeval. »Vemo, kako je zjutraj, ko imaš uro več časa za spanje. Tista ura je najslajša. Zjutraj se v bistvu pozna vsaka dodatna minuta. A na to bomo poskušali pozabiti in v tem ne nameravamo iskati nobenega izgovora, saj so pogoji za Ukrajince enaki.«

To poudarja tudi pomočnik selektorja Igorja Kokoškova Jaka Lakovič, ki je na takšne termine tekem navajen še iz časov pri Barceloni v španskem državnem prvenstvu. »Vsaj tri ure pred tekmo bo zajtrk, potem sestanek, nato pa bodo igralci odšli nazaj v sobe, kjer bodo že nekoliko pretegnili noge. Sledi odhod v dvorano, kjer bodo vsi zgodaj na ogrevanju, saj zaradi čudnih terminov treningov Fibe Europe pred tekmo nismo imeli možnosti preizkusiti parketa v dvorani Sinan Erdem Dome,« je bojni načrt pred današnjim obračunom osmine finala razkril Jaka Lakovič.

Še pomembnejši bo seveda tisti na tekmi, ko bo Slovenija iskala vstopnico za četrtfinale. Da bo v vlogi izrazitega favorita in da bi si težko zaželela ugodnejšega nasprotnika, je priznal tudi Lakovič. A jasno, da s težkim srcem, saj mora igralce skupaj s selektorjem in preostalimi sodelavci v trenerskem štabu pripraviti od tega, da niti za trenutek ne podcenijo Ukrajine. Če bo Slovenija igrala vsaj tako, kot je v Helsinkih, kjer je hvalospeve o njej po zmagi proti Franciji pisal celo znameniti italijanski rožnati športni časopis Gazzetta dello Sport, potem je jasno, da je pot do četrtfinala na stežaj odprta. »Izdal vam bom zanimivost s četrtkovega leta proti Carigradu. Igralci so vsi zaspali, tudi Kokoškov je že skoraj zadremal. Sam pa sem si ob njem ogledoval posnetke tekem in pripravljal analizo. V nekem trenutku mi je Igor dejal, da je že skoraj zaspal, a se je ob igri Ukrajine povsem prebudil. Od slabe predstave proti nam na pripravljalnem obračunu v Opatiji je resnično močno napredovala,« je z resnim tonom, kot da bi nagovarjal igralce in ne sedme sile, govoril Lakovič. A nato je dodal: »Smo pa seveda močno napredovali tudi mi.«