Nasprotnik Slovenije v osmini finala Ukrajina je z uvrstitvijo v drugi del tekmovanja v Carigradu pripravil največje presenečenje v skupinskem delu košarkarskega evropskega prvenstva. Že res, da je to uspelo tudi Madžarski, ki je proti Češki prišla celo do prve zmage na prvenstvih stare celine po 48 letih, a imajo naši vzhodni sosedje v moštvu Adama Hango, ki velja za enega najboljših evropskih igralcev in je bil lani izbran za najboljšega obrambnega posameznika evrolige. Ukrajinci takšnega zvezdnika nimajo, a so vseeno na kolena spravili Gruzijo in na zadnji tekmi skupine B še gostitelja Izrael, ki je že pred tem vedel, da ne more napredovati v drugi del tekmovanja.

Na uradnih tekmah sta se Slovenija in Ukrajina do zdaj pomerili sedemkrat. Slovenija je dobila zadnjih šest obračunov, medtem ko je Ukrajina zmago slavila le na tekmi za 13. mesto na evropskem prvenstvu leta 1997. Nasprotnika v prvem dvoboju osmine finala sta se pomerila v lanskih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, obakrat pa je bila izbrana vrsta selektorja Igorja Kokoškova brez večjih težav boljša. Podobno je bilo tudi na pripravljalni tekmi pred slabim mesecem dni v Opatiji, kjer so kapetan Goran Dragić in soigralci Ukrajino z 78:67 premagali kljub temu, da so dan pred tem igrali tekmo s Hrvaško.

Glede na zapisano je jasno, da bo Slovenija na jutrišnjem obračunu izrazit favorit, še največ dela pa jo čaka pod obema obročema. Najboljši strelec Ukrajine je s povprečno 17,6 točke na tekmo 216 centimetrov visoki košarkar španskega Obradoira Artem Pustovji, sledi pa mu s povprečjem osmih točk 213 centimetrov visoki Vjačeslav Kravcov, ki bo v prihodnji sezoni igral za turški Eskišehir. »Ponosen sem na svoje igralce, da so zgrabili priložnost, ki se nam je ponudila. Za nas je velika stvar, da smo se uvrstili v osmino finala. Jasno je, da je Slovenija velik favorit, a vnaprej se ne bomo predali. Dobro se bomo pripravili, nato pa videli, ali lahko konkuriramo igralcem selektorja Igorja Kokoškova, ki ga izredno spoštujem,« pravi ukrajinski selektor Jevgenij Murzin.