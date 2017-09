Francozov se nismo ustrašili. Pred tekmo smo bili po mojem mnenju favoriti, saj smo skozi ves prvi del pokazali boljšo igro. Resnično se ne bojimo nikogar, a vsakogar spoštujemo. Igrali smo svojo igro in še enkrat več dokazali, da smo prava ekipa in da znamo iti daleč. Zdaj moramo ostati na tleh in skromni. Imamo dva dni časa za pripravo na Ukrajino, kar bo povsem dovolj. Trenerski štab ves čas deluje na polnih obratih. Ko gremo mi počivat, oni delajo pozno v noč in do potankosti analizirajo tekmeca. S tem nam resnično olajšajo stvari.

Iz tekme v tekmo smo rasli in si dvigovali samozavest. Vesel sem, da smo osvojili prvo mesto v skupini, saj smo tako vsej Evropi pokazali, da z nami ne bo šale. Vsak se bo moral pošteno potruditi, če se bo hotel kosati z nami in nas izločiti.

Dragić je dokazoval že prej, še posebej pa letos, da je vrhunski igralec. Tokrat je resnično v neverjetni formi in je pravi vodja tako na terenu kot zunaj njega. Saj vem, da se že ponavljamo, a tokrat smo se igralci v reprezentanci resnično povezali. Kemija je odlična in resnično uživamo v vsakem skupnem trenutku.

Saj vidite, da na parketu delujemo iz tekmo v tekmo bolje. Vsakemu posamezniku je jasno, kaj mora delati, zato ni nobenega izpadanja iz sistema. Vse je organizirano in točno se ve, kdaj in v katerem trenutku bo kdo vzel žogo. To je tudi edini način, da lahko naredimo odmevno zgodbo na tem prvenstvu.

Glede sistema tekmovanja imam mešane občutke, a če želiš biti prvak, moraš premagati vsakogar. Sistem je za vse isti, zato se nimamo kaj pritoževati. Če izgubiš, greš pač domov. Smo pa vsaj naredili svoj posel v Helsinkih in si zagotovili najboljše izhodišče. Vedeli smo, da bi lahko v primeru poraza proti Franciji pristali tudi na tretjem mestu v skupini, a nas to ni spravilo s tira. Enostavno smo bili prepričani o naši zmagi, do katere smo na koncu tudi prišli.

Komaj ga že čakam. V Helsinkih vreme res ni bilo prijetno, ob tem pa smo igrali v hokejski dvorani. Razmere so bile za vse enake, a je bilo res hladno. Novinarji ste bili v puloverjih, pa ste se tresli, saj vas je zeblo. Mi pa smo bili v mokrih dresih. Zares je bilo nenavadno, a nas to ni zmotilo.

Izteklo se je po naših željah. Je pa treba vedeti, da to ne bo ista Ukrajina, kot je bila na pripravljalnem turnirju v Opatiji. Ko gre zares, vsi igrajo drugače. Sicer pa je vsak nasprotnik premagljiv. Čeprav vsi izpostavljajo kot glavnega favorita za zlato kolajno Španijo, ni veliko manjkalo, pa bi jih ugnali Hrvati.