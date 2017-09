Demokracija v dobi facebooka

Leta 1996 so v ZDA sprejeli zakon, s katerim so želeli urediti pravila obnašanja na internetu. Poleg najrazličnejših prepovedi in omejitev je novi zakon vpeljal tudi določilo, da lastnik oziroma upravljalec spletne strani ni enakovreden uredniku oziroma lastniku klasičnega medija, kot je denimo časopis, televizija ali radio. Z drugimi besedami: to je pomenilo, da so za izjave, objavljene na internetu, odgovorni posamezniki, ki jih napišejo, in ne aplikacija ali spletna stran, ki jo uporabljajo za svoje izražanje.