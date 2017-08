Čeprav bi iz vsakdanje rabe morda sklepali, da družbena omrežja, predvsem facebook, ki vse bolj postaja kombinacija oglasne deske, na kateri brezplačno delimo tuje vsebine, in spletna stran z neprestanim ekonomskopropagandnim programom, izgubljajo privlačnost, statistični podatki govorijo ravno nasprotno. Avgustovsko poročilo o globalnih digitalnih trendih, ki sta ga objavili marketinški podjetij We are social in Hootsuite, razkriva, da je število uporabnikov družbenih omrežij prvič v zgodovini preseglo tri milijarde. To je 40 odstotkov vsega svetovnega prebivalstva, ki trenutno znaša 7,5 milijarde ljudi, in 11 odstotkov oziroma 800 milijonov manj od vseh uporabnikov svetovnega spleta. Še več ljudi uporablja mobilno telefonijo. Mobilnik premore že malce več kot pet milijard ljudi. Število uporabnikov, ki do družbenih omrežij redno dostopajo prek mobilnikov, pa se trenutno giblje pri dobrih 2,7 milijarde ljudeh oziroma 37 odstotkih svetovne populacije.

Samo v zadnjem četrtletju naj bi se družbenim omrežjem pridružilo milijon novih uporabnikov na dan. Največji je facebook, ki premore dve milijardi uporabnikov ter 1,2 milijarde uporabnikov aplikacije messenger. Toliko ima uporabnikov tudi Facebookov whatsapp, 700 milijonov pa njegov instagram. Facebookova najbližja zasledovalca sta Googlov youtube z 1,5 milijarde uporabnikov in kitajski Tencent s pogovornima aplikacijama wechat (938 milijonov) in qq (861 milijonov).

Izpostaviti gre tudi, da je od 121 milijonov novih uporabnikov družbenih omrežij, ki so se jim pridružili od letošnjega aprila, kar 82 milijonov takšnih, ki do njih redno dostopajo prek mobilnika. Po podatkih Ericssona je povprečna globalna poraba mobilnih podatkov medtem tudi že dosegla 2,3 gigabajta na uporabnika na mesec, kar kaže na to, da mobilniki postajajo naša najpomembnejša naprava.

Pri tem gre izpostaviti še, da kar 72,9 odstotka vseh mobilnih uporabnikov spleta oziroma okoli 34 odstotkov svetovne populacije uporablja naprave z Googlovim androidom. To razkriva, kako velikanski akter je postalo to ameriško podjetje in koliko ve o velikem odstotku svetovnega prebivalstva. Applov delež mobilnih spletnih uporabnikov znaša 19,4 odstotkov, medtem ko 7,7 odstotka uporabnikov brska po spletu z napravami drugih ponudnikov operacijskih sistemov.