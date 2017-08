Tencent Tencent, ki ima v lasti Wechat, največje družbeno omrežje na Kitajskem, je dosegel 70-odstotno rast dobička, na 2,31 milijarde evrov, in 59-odstotno rast prihodkov v primerjavi z drugim četrtletjem leta 2016, kar je bila predvsem posledica uspeha mobilne igre Honour of Kings, oglasov v wechatu in mobilnega plačevanja. To je bila Tencentova največja rast dobička v sedmih letih.

Mobilne igre Tencentovi prihodki iz iger so se povečali za 39 odstotkov, iz mobilnih iger pa za 54 odstotkov, za kar je bila zaslužna hit igra Honour of Kings. Igra, ki ima na Kitajskem kar 200 milijonov igralcev, od katerih jo 75 milijonov igra vsak dan, je bila v prvem polletju po zaslužku najuspešnejša igra na svetu. Zaradi popularnosti so jo kritizirali celo državni mediji, saj naj bi igralce zasvojila, Tencent pa je zato moral uvesti dnevne omejitve igranja za mladoletne. Od prejšnjega tedna je pod imenom Arena of Valor na voljo tudi v Evropi.

Oglaševanje Prihodki iz oglaševanja so se povečali za 55 odstotkov, od tega so se prihodki iz oglaševanja v Wechatu povečali za 61 odstotkov. Wechat ima že 963 milijonov uporabnikov, 25 milijonov več kot prejšnje četrtletje. V nasprotju s Facebookom, ki kar 98 odstotkov svojih prihodkov pridobi iz oglaševanja, je pri Tencentu ta številka le 18 odstotkov, zato so analitiki optimistični, da imajo njihovi prihodki iz oglaševanja še veliko prostora za rast.

Drugi prihodki Drugi prihodki, ki vsebujejo prihodke iz mobilnega plačevanja in storitev iz oblaka, so se povečali za kar 177 odstotkov. To je bila v glavnem posledica sodelovanja s podjetjem Meituan-Dianping, ki uporabnikom omogoča naročanje hrane in drugih storitev na dom, katerega glavni investitor je prav Tencent. V zameno za investicije v Meituan-Dianping in podobna podjetja Tencent seveda zahteva, da se plačila v aplikaciji opravi z njihovo storitvijo za mobilno plačevanje wechat pay.

Alibaba Alibaba je prav tako krepko presegla pričakovanja s še večjo, 92-odstotno rastjo dobička, na 1,76 milijarde evrov, in 56-odstotno rastjo prihodkov, kar je bila predvsem posledica visoke rasti v njihovih spletnih trgovinah in storitev v oblaku.

Spletna trgovina Prihodki iz njihovih spletnih trgovin so se povečali za 58 odstotkov. Njihove platforme, kot so taobao, tmall in nam bolj poznan aliexpress, imajo že 529 milijonov aktivnih mobilnih uporabnikov in so daleč največje na Kitajskem.

Storitve v oblaku Prihodki so se povečali za 96 odstotkov, število podjetij, ki uporabljajo njihove storitve, pa je preseglo milijon. Podjetje ima svoje podatkovne centre že v 14 državah, naslednje pa nameravajo zgraditi v Maleziji in Indoneziji. Alibaba se je, tako kot Amazon, iz spletne trgovine uspešno diverzificirala tudi v oblak, njihov glavni konkurent na Kitajskem pa je prav Tencent.