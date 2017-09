Kokoškov: »Ne sme nas biti strah poraza«

Čeprav je naša izbrana vrsta na nekaterih prejšnjih prvenstvih že navduševala v začetni fazi tekmovanja, nato pa pokleknila v izločilnih bojih, si športna javnost tokrat želi videti drugačen scenarij. V prvi vrsti samozavest slovenskih navijačev izhaja iz dejstva, da ima reprezentanca dva nadstandardna igralca – Gorana Dragića in Luko Dončića. Zvezdnik Miami Heat je od prvega kroga dalje vodilni strelec prvenstva, 18-letni 'čudežni deček' pa iz tekme v tekmo dokazuje, zakaj se mu naslednje leto obeta številka ena na naboru lige NBA.

»Luka je zelo 'fejst' fant. Ne vem sploh, ali se vsi v Sloveniji zavedajo, kakšen diamant imamo. Pri komaj osemnajstih letih igra izjemno zrelo,« je po tekmi s Francijo dejal Dragić, Dončić pa je le nekaj minut za tem tujim novinarjem na novinarski konferenci odgovarjal: »Dragić je pravi vodja tako na terenu kot izven njega. Vsi se učimo od njega in mislim, da je najboljši igralec na tem eurobasketu.«

Kokoškov in zmagovalna mentaliteta Druga primerjalna prednost je selektor Igor Kokoškov. Čeprav je imela Slovenija v preteklosti že trenerje iz Srbije, se zdi, da je Kokoškov znal slovenskim fantom vcepiti kanček zmagovalne mentalitete ter ga začiniti z ameriško predanostjo in profesionalizmom. »Nihče ne skriva, da je Dragić naš adut in idealna podaljšana roka trenerja na igrišču. Gogija poznam od prvih dni, ko je prišel v ligo NBA. Čutim, da je na tem prvenstvu izjemno motiviran, povsem je posvečen cilju, se pravi medalji, ki bi dala pečat njegovi karieri. Hkrati je njegovo vedenje idealen zgled ostalim fantom. Vsi ga opazujejo, kako govori v hotelu, na avtobusu, v slačilnici, z novinarji, sodniki, ... Vidim, da Gogi uživa v tem in to se vidi tudi v njegovih predstavah,« pravi selektor Kokoškov.

Na prvem mestu je vsekakor ekipa Z Dragićem in Dončićem posledično napredujejo tudi ostali slovenski reprezentanti. Vsi v en glas poudarjajo, da jim samozavest raste iz zmage v zmago. Dragić govori o treh ključnih igralcih, misleč na Klemna Prepeliča, Kokoškov pa poudarja, da brez pomoči klopi Gogi in Donke ne bosta sama zmogla vsega. »Že večkrat sem dejal, da je zame ekipa veliko bolj pomembna kot vrhunski posamezniki. Eden ali dva igralca nikoli ne bosta mogla narediti toliko kot lahko cela ekipa. Zato je ključno, da lahko računam na vse igralce in do zdaj me ni nihče razočaral.«