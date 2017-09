Kar se je vedelo že pred evropskim prvenstvom, se je včeraj potrdilo. Slovenska košarkarska reprezentanca pričakovano na četrti tekmi proti Islandiji ni imela težav in je poskrbela, da je prvič na velikih tekmovanjih nasprotniku nasula trimestno število točk (102), hkrati pa dosegla svojo drugo najvišjo zmago na prvenstvih stare celine. Izbrano vrsto selektorja Igorja Kokoškova danes ob 13.45 čaka zadnja tekma prvega dela tekmovanja, ko se bo s Francijo udarila za prvo mesto v skupini A.

Dragić se je raztekel

Čeprav so v slovenskem taboru pred obračunom z Islandijo poudarjali, da bodo več priložnosti dobili tisti, ki do zdaj niso veliko igrali, se selektor Igor Kokoškov ni želel igrati z ognjem in tvegati, da bi njegovo moštvo izgubilo dober ritem s prvih treh tekem. Največ so tako znova igrali Dragić, Dončić, Prepelič in Vidmar, prvič na prvenstvu pa je na parket stopil Matic Rebec. »Dogovor je bil, da ne bom dobil prostega dne, temveč minute, da se raztečem. To mi ustreza. Malo sem bil le presenečen, ko me je selektor v igro znova poslal na koncu, a sem tukaj, da igram,« je povedal Goran Dragić, ki je bil z 21 točkami znova najboljši strelec Slovenije. Ob kapetanu in Luki Dončiću (13) so z dvomestnim številom točk obračun sklenili še Blažič (15), Prepelič (14) in Murić (11), ki počasi izboljšujejo strelsko formo.

Kljub lahki in zanesljivi zmagi pri selektorju Kokoškovu pretiranega zadovoljstva ni bilo opaziti. Srbski strokovnjak je namreč kritične besede namenil kar sebi. »Psihološko nisem dovolj dobro pripravil moštva, saj je bilo na začetku kar nekaj napetosti pri igralcih, ki je prihajala od mene. Tanka je črta med tem, da prideš na tekmo psihološko pripravljen, in tem, da ti živčnost prepreči razviti želeno igro. Nizka postava, v kateri je bil Randolph na položaju centra, Čančar pa krilnega centra, nam v napadu ni dajala rezultatov, nismo bili enako hitri kot oni, ob tem pa ni delovala niti conska obramba. Vesel sem, da smo končali drugo četrtino s prednostjo in da je bila nato za nas v drugem polčasu tekma lažja kot prejšnje,« je dogajanje ocenil Igor Kokoškov.