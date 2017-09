RUDAR – ALUMINIJ danes ob 18. uri, sodnik: Sagrković

V obeh klubih, ki sta soseda v sredini prvoligaške lestvice, zatrjujejo, da so dobro izkoristili reprezentančni premor. Pod večjim pritiskom so Velenjčani, ki so v negativni seriji, saj so na zadnjih šestih tekmah kar petkrat izgubili. Za nameček jih je zapustil še najboljši strelec lige v lanski sezoni Dominik Glavina, ki je prekinil pogodbo in postal prost igralec. Ker se šele v kriznih razmerah pokaže realna slika kakovosti trenerjev, bodo naslednji tedni razkrili, kako se je s težavami v Velenju spopadel Marijan Pušnik. V prejšnjih klubih se v izrednih razmerah ni znašel najbolje, za nameček si je s številnimi funkcijami naprtil še preveč dela. Aluminij je iz tekme v tekmo boljši, čeprav ima le devet igralcev s profesionalno pogodbo, kar je najmanj med vsemi prvoligaši. Napreduje tudi na organizacijskem področju, saj bodo po pokriti tribuni še v naslednjih dneh postavili še žaromete.

Verjetni postavi – Rudar: Pridigar, Ćoralić, Kašnik, Vuklišević, Pušaver, Bolha, Tučić, Bijol, Antonov, Trifković, Radić. Aluminij: Kovačič, Jurčević, Muminović, Jakšić, Vrbanec, D. Mensah, I. Mensah, Petrovič, Mesec, Škoflek, Nunić. Naš namig: 0.