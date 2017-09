Začetek novega šolskega leta bodo v Zvezi študentskih klubov Slovenije Škis tudi letos pospremili s tradicionalnim sejmom rabljenih učbenikov. Sejem vsako leto privabi več kot 3000 obiskovalcev ter je namenjen predvsem tistim dijakom in njihovim staršem, ki jim socialni položaj ne dopušča, da bi kupovali drage šolske potrebščine in učbenike. V zvezi na sejem vabijo tudi vse tiste, ki se jim ne zdi smiselno vsako leto kupovati novih učbenikov. Na sejmu si lahko namreč »preprosto in hitro zagotovijo rabljene učbenike po ugodnih cenah«, pravijo organizatorji.

Izpred Križank v Stritarjevo ulico Dvodnevni sejem se bo začel jutri ob 13. uri, obiskovalci pa bodo lahko med učbeniki brskali do 18. ure, medtem ko bo v soboto potekal od 9. do 14. ure. A tokrat organizatorji stojnic ne bodo postavili na zadnja leta tradicionalno lokacijo pred Križankami, temveč v Stritarjevo ulico. To sicer ni prva selitev septembrskega dogodka Zveze Škis. Sejem je vrsto let potekal v preddverju Križank, potem pa se leta 2013 preselil na veliko igrišče študentskega naselja v Rožni dolini, a se že leto pozneje znova vrnil bližje ljubljanskemu poletnemu avditoriju. Od leta 2014 je sejem rabljenih učbenikov potekal na Trgu francoske revolucije pred Križankami, letos pa bo še bližje vrvežu v mestnem središču.