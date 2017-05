Država ne bo le subvencionirala nakupa učnih gradiv za prvošolce, ampak ga bo financirala v celoti, je danes javnost in založnike mirila ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, a vsaj založnikov ni prepričala.

Trideset evrov le ključ za razdelitev sredstev

Šole, je pojasnjevala ministrica, bodo v prihodnjem šolskem letu skupaj znova dobile tri milijone evrov, tako kot v minulih dveh letih. Od tega bo vsaka šola dobila vsoto, preračunano po posebni formuli glede na število učencev. Vsak prvošolec bo »vreden« šest točk, točka bo znašala 5 evrov, vsak učenec od 2. do 9. razreda pa 3,2 točke. Vrednost točke se bo lahko v prihodnjih letih povečevala.

Ministrica je ob tem zanikala, kar so v svojih »okrožnicah« šolam poudarjali založniki: da trideset evrov na prvošolca ne bo zadoščalo za nakup kompleta učbeniških gradiv, saj ti stanejo od 30 do 120 evrov. Šole bodo lahko kupile tudi dražje komplete za prvošolce, je dejala, toda »ravnatelji in učitelji bodo morali ob soglasju staršev avtonomno in strokovno načrtovati nakupe za dve leti vnaprej in se pri nakupih učbenikov in delovnih zvezkov odločati glede na kakovost z učbenikov, zatečeno stanje in prihodnje potrebe šole«. Nekatere šole, je bilo še slišati, se bodo odločale za dražje, druge za cenejše učbeniške komplete, nekatere le za del kompleta ali e-učbenike. So pa tudi take šole, ki učnih gradiv za prve razrede ne bodo kupovale, ker jih ne potrebujejo.