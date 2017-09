Zelenjavne polnjene paprike dišijo popolnoma enako in izgledajo popolnoma enako. Še pripravijo se zelo podobno, le napolnjene so le iz rastlinskih sestavin. Popolne torej za vegetarijance in tiste, ki bi kdaj pa kdaj poizkusili nekaj drugačnega.

Vlogo mesa, ki je ena najpomembnejših sestavin v tradicionalnih mesnih paprikah, v zelenjavnih polnjenih paprikah čudovito odigrajo gobe. Prav gobe so ene najbolj priročnih in uporabljenih nadomestkov mesa. Med drugimi so še fižol, leča, čičerika in sojini izdelki.

Zelenjavne polnjene paprike so v tem receptu pripravljene s koromačem in grahom, lahko pa dodate še svežo špinačo ali blitvo – z njo lahko grah v celoti nadomestite.

Paprike postrezite na pire krompirju, lahko pa jih pojeste tudi s kosom kruha. Poleg postrezite s solato.

Pa še odlična novica – paprik in omake lahko naredite več, razdelite na porcije in zamrznete. Potem jih le odrznite, pogrejte in uživajte, saj so enako dobre kot sveže pripravljene. Pa dober tek!

RECEPT

PRIPRAVA

V ponvi na olju zmehčajte sesekljane gobice in jih kuhajte, da spustijo vodo in da se le-ta pokuha. Malo posolite in popoprajte, potem pa jih shranite za kasneje.

Na ponvico dajte ponovno malo olja, potem pa najprej na kockice narezan koromač, do se malo zmehča, potem pa še por in česen. K zmehčani zelenjavi dodajte gobe in grah in dobro premešajte in kuhaj še dve minuti, da se vsa zelenjava napoji okusov. Prenesite v skledo in pustite, da se malo ohladi.

Posebej v soljeni vodi skuhajte riž. Paprikam odstranite sredice in jih splaknite. Za paradižnikovo omako najprej pripravite prežiganje: v večji kozici segrejte olje, potem pa dodajte moko in mešajte, da se moka malo pokuha. Dodajte še sladkor in paradižnikov koncentrat, potem pa prilijte paradižnikovo kašo.

Po dveh minutah med nenehnim mešanjem dodajajte še jušno osnovo. Kuhajte približno 10 minut, da se omaka malo zgosti. Omako poskusite in dodelajte, če je potrebno. V skledo k zelenjavi dajte kuhan riž (splaknite ga pod mrzlo vodo in dobro odcedite), sesekljan peteršilj in razžvrkljano jajce ter dobro premešajte. Z dobljeno mešanico napolnite paprike in jih z napolnjeno stranjo gor pazljivo spustite v paradižnikovo omako. Kuhajte približno 30-45 minut.

Postrezite s pire krompirjem ali pa jih pojejte s kruhom.