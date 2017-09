Sedemkratna zmagovalka turnirjev za veliki slam Venus Williams je za preboj v polfinale premagala Čehinjo Petro Kvitovo. Američanka je dvakratno zmagovalko Wimbledona ugnala s 6:3, 3:6 in 7:6 (2). Sedemindvajsetletna Kvitova se je šele na odprtem prvenstvu Francije v Parizu meseca maja vrnila med najboljše, potem ko je okrevala po poškodbi roke, ki jo je utrpela med ropom, ko jo je napadel vlomilec. Zmagovalka Wimbledona iz let 2011 in 2014 je morala nato več mesecev počivati.

Dvakratna zmagovalka OP ZDA iz let 2000 in 2001 Williamsova se bo zdaj v polfinalu pomerila z rojakinjo Sloane Stephens. »Srečo sem imela, da sem zmagala. Bilo je na meji, da ne bi. Vseskozi sem si dopovedovala, uživaj v tenisu, v tekmi in mislim, da mi je uspelo,« je po dvoboju povedala Williamsova, ki bi po podaljšani igri v zadnjem nizu kaj lahko igrišče zapustila tudi kot poraženka.

Tudi Stephensonova se med najboljše vrača po poškodbi. Pred Wimbledonom je zaradi poškodbe noge manjkala enajst mesecev, tokrat pa je bila 24-letna Američanka s 6:3, 3:6 in 7:6 (4) boljša od Latvijke Anastasije Sevastove. Skupaj so si kar štiri Američanke zagotovile nastop med najboljšimi osmimi igralkami.

»To je preprosto neverjetno. Ko sem se začela vračati med najboljše na Wimbledonu, si nisem nikoli mislila, da bom ob povratku imela takšne uspehe. To je preprosto neopisljivo,« je dejala Stephensova.