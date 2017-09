Na embalaži Lidlove znamke Eridanous je slika poznane pravoslavne cerkve Anastasis na Santoriniju. Problem je nastal, ko so potrošniki opazili, da so na kupolah cerkve namenoma retuširali križe.

Iz nemške verige so se na pritožbe, ki so se vsule nad poslovalnice, odzvali, da gre za njihovo politiko odstranjevanja vseh verskih simbolov z embalaž, da bi bili kar se da »versko nevtralni«.

Dodali so: »Blagovno znamko Eridanous imamo v ponudbi že več kot 10 let, v tem času pa je bila njena embalaža večkrat spremenjena. Iskreno obžalujemo, če smo z zadnjo različico koga užalili, in zagotavljamo, da do tega ni prišlo namerno. Vse pritožbe bomo vsekakor upoštevali in posredovali pristojnim za to zadevo.«

German #Lidl removes Orthodox cross from pic of Greek church on product, to be "neutral on religion."



They remain "positive on idiotic." pic.twitter.com/U8WqDgUpz7 — Boris Malagurski (@malagurski) September 5, 2017