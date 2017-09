Tekma med Slovenijo in Islandijo, ki je dotlej na prvenstvu prepričljivo izgubila prav vse tekme, se je začela z odprto košarko. Predvsem Islandci so bili na uvodu zelo razpoloženi pri metu od daleč, saj so zadeli kar tri zaporedne trojke. Pobudo je imela Slovenija, ki pa je v zaključku četrtine popustila in po delnem izidu Islandije s 6:0 zaostajala z 20:25. Razliko je na dve točki s trojko tik pred iztekom prvih desetih minut znižal Klemen Preprelič.

V drugi četrtini so košarkarji slovenskega selektorja Igorja Kokoškova le stopili na plin. Že kmalu so prvič na tekmi povedli z dvomestnim številom točk (47:37), prednost pa do polčasa vztrajno višali. Po trojki Luke Dončića v zadnjih sekundah drugega dela so na odmor odšli z visoko prednostjo 17 točk (60:43).