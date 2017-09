Izjavi pred tretjo tekmo:

Jaka Lakovič, pomočnik selektorja slovenske moške članske reprezentance:

»Pričakujem zelo težko tekmo, saj je Grčija vrhunska ekipa, ki igra zelo fizično v obrambi in potrpežljivo v napadu. V vsakem napadu iščejo najboljšo rešitev. Ekipa je nekoliko pomlajena, a vseeno zelo izkušena. Grški košarkarji igrajo v najboljših evropskih klubih. Tudi mi imamo svoje adute. Dobro se bomo pripravili na to tekmo. Poskušali bomo vzpostaviti naš ritem igre in priti v situacijo, da tekmo dobimo.«

Vlatko Čančar, slovenski reprezentant:

»Pred nami je še ena težka tekma. Manj kot 24 ur je minilo od pomembne zmage proti Finski, sedaj pa so naše misli povsem usmerjene proti novemu nasprotniku. Zavedamo se, da so Grki precej izkušena ekipa in da bodo po včerajšnjem porazu proti Franciji danes napadali zmago. Imeli so za odtenek več časa za počitek in pripravo na tekmo.«