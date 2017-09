Timmermans danes, podobno kot v ponedeljek po srečanju s premierjem Mirom Cerarjem na Bledu, ponovil že znano stališče komisije glede arbitraže: da je bila rešitev vprašanja meje s Slovenijo preko arbitraže pogoj za vstop Hrvaške v EU, da sta na to pristali obe državi in se zavezali, da bosta odločitev arbitražnega sodišča spoštovali.

Na tej poti je nato resda prišlo do zapleta, ko se je zgodilo nekaj, kar se nikoli ne bi smelo, a je bil rešen v skladu z za to predvidenimi pravili in povsem v skladu z mednarodnim pravom. "Zato zdaj upamo in pričakujemo, da bosta obe državi spoštovali razsodbo."

Timmermans: Vsi smo zainteresirani, da se sodba implementira "In to je vse, kar bom dejal danes. Ne bom se spuščal v razpravo o tem, kaj bi komisija morala ali lahko naredila. Verjamem namreč, da bi za zdaj morali ostati ob strani in dovoliti, da skušata rešitev poiskati vpleteni strani. Obe strani pa pozivam, naj si prizadevata za rešitev, tako da bo sodba uresničena," je dejal. "Realno gledano moram reči, da bi morali to vprašanje rešiti državi sami, a zavedam se tudi, da zadeva delovanje Evropske unije kot celote in v tem smislu smo vsi zainteresirani, da se sodba implementira," je zaključil razpravo na to temo.