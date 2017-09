Letošnji Blejski strateški forum se je začel z velikimi globalnimi temami. Prevladuje zaskrbljenost zaradi vdora izmišljenih novic v resnično politiko, zaradi nevarnosti termonuklearne vojne, globalnega segrevanja in povečevanja neenakosti. Ob odprtju pa je vse preglasil arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško in njegova negotova usoda.

Redki so trenutki, ko slovenska politika nastopa v sozvočju. To je bil eden teh trenutkov. »Naj bom zelo jasen,« je v svojem nagovoru tisoč udeležencem foruma sporočil predsednik vlade Miro Cerar. »Ko govorimo o odzivanju na novo realnost, tega ne vidim brez spoštovanja pravne države. Če torej Hrvaška ne bo iskreno pripravljena izvršiti razsodbe, bo moja vlada našla način, da zagotovi njeno izvršitev in tako zaščiti pravno državo.«

Orkestrirana interpelacija jugovzhodne sosede Pred tem je govoril o vsem, od terorizma do svetovne revščine, o zaustavitvi migracij in vrsti drugih vprašanj, ki so predmet pogovorov letošnjega foruma. Cerar pa je iz njih izpeljal zaskrbljenost, ker Hrvaška z zanikanjem razsodbe slabi obstoj demokracije, »saj brez spoštovanja pravnih pravil in načel, ki nas vse enako zavezujejo, ni demokratične države.« S tem pa je tudi ogrožena Evropska unija. Njena usoda letos nekoliko manj kot lani skrbi predsednika Republike Boruta Pahorja, ki so ga opogumili rezultati volitev v evropskih državah, kjer protievropske politične sile niso zmagale. Še vedno se prišteva k politikom, ki prihodnost Evrope vidijo v njeni večji povezanosti. Po nekaj čustvenih opisih svojih evropskih skrbi in usode kontinenta je prešel k jedru. »Notranje bolj povezana, uspešna in od lastnih državljanov spoštovana Evropska unija je mogoča le, če se spoštuje evropsko in mednarodno pravo. Prav Evropa naj bi bila vzor vladavine prava.« Lepo se je ujel na Cerarjeve note in navzočim razložil idejo pravne države v sodobni Evropi. Potem je opustil leporečje in interpeliral Hrvaško. »V interesu Evropske unije je, da se odločitev sodišča spoštuje in da se dogovorjene obveznosti izpolnijo. Slovenija in Hrvaška sta spor rešili po mirni poti in Slovenija si bo prizadevala, da bo odločitev sodišča po mirni poti tudi uveljavila.«