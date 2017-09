Strokovni svet UKC Ljubljana je podprl strokovno direktorico bolnišnice Marijo Pfeifer, ki jo je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc junija pozvala k odstopu. Strokovni direktorji klinik največje bolnišnice so se o odgovornosti Pfeiferjeve za razmere pri obravnavi prirojenih srčnih napak izrekali na pobudo sveta zavoda UKC, ki je s tem odložil odločitev o morebitni razrešitvi.

Glede na odločitev pa je vse manj verjetno, da bi Pfeiferjeva mandat končala predčasno. Bodo pa po drugi strani v bolnišnici ugotavljali, kdo je kriv za odtekanje informacij.

Težavo vidijo v medijskih objavah

»Zatajilo je medsebojno komuniciranje, pa tudi komuniciranje z mediji. Nesprejemljivo je, da podatki, ki niso do konca ovrednoteni, pridejo v javnost, kjer se z njimi manipulira,« je dejal član strokovnega sveta in strokovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana Adolf Lukanović. Zdravniki, ki skrbijo za otroke s prirojenimi srčnimi napakami, so bili doslej po njegovem izpostavljeni medijskemu linču.

Dosedanje obtožbe o napakah pri zdravljenju otrok s prirojenimi srčnimi napakami so sicer letele na različne zdravnike in struje v bolnišnici. Glede na današnjo napoved pa bo revizorje zanimalo zlasti, kdo je predčasno razkrival ugotovitve analize po smrti dojenčka jeseni 2015, ko Pfeiferjeva kliničnega centra sicer še ni strokovno vodila.

Ugotovitve različnih popisovalcev in presojevalcev dogajanja v tem primeru niso skladne, so pojasnili v bolnišnici. Gre za enega od vrste domnevnih odklonov, ki jih je svojim nekdanjim nadrejenim očitala mlada zdravnica, zdravniška zbornica pa po podatkih bolnišnice tem pomislekom pozneje ni pritrdila. Mogoče je sicer, da bo zbornica dogajanje še enkrat vzela pod drobnogled, so dodali.