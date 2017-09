Njuni tibetanski mastifi, ki jih vzrejata od leta 2002, so namreč tako motili soseda Debro in Dala Kreina, da so ju tožili. »Ko ni bilo lastnikov, so psi dolgo in nenadzorovano lajali,« sta na sodišču povedala zakonca, ki tega glasnega lajanja nista mogla več prenašati. Tibetanski mastifi, ki najpogosteje služijo kot čuvarji ovc, naj bi bili po besedah njihovih vzrediteljev pomembni za varovanje farme, a za sodišče takšna razlaga ni bila dovolj, zato je odredilo operacijo. Ta lahko utiša jakost lajanja ali pa ga povsem odpravi, je pa delno prepovedana v šestih zveznih državah, čeprav bi po mnenju zaščitnikov živali morala biti prepovedana povsod, naklonjeni pa ji niso niti veterinarji.