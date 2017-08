Največje inovacije se vselej pojavijo na področjih, za katera je med ljudmi največ zanimanja. »Sodeč po količini denarja, ki ga mnogi ljudje namenjajo za svoje živalske ljubljenčke, je to vsekakor področje, na katerem se bo v prihodnosti izumilo marsikaj novega,« je prepričan futurolog William Highman.

Podobnega mnenja je tudi profesor Con Slobodchikoff z univerze Severna Arizona, ki je več kot 30 let posvetil raziskovanju oglašanja prerijskih psov. Pravzaprav ne gre za pse, pač pa za vevericam podobne živali, ki spadajo v isto družino kot svizci. Slobodchikoff je sporazumevanje prerijskih psov analiziral s pomočjo umetne inteligence, pri čemer je ugotovil, da imajo prerijski psi sofisticiran sporazumevalni sistem, ki vključuje vse vidike jezika. »Uporabljajo različne besede za različne napadalce, znajo opisati barvo kožuhov živali in barvo oblačil, ki jih nosijo ljudje,« je še povedal za britanski Guardian. Prepričan je, da se tudi ostale živali sporazumevajo na podoben način, zato se trudi zbrati dovolj denarja za izdelavo prevajalnikov pasjega in mačjega govora v človeško govorico.