Sedemindvajsetletni obdolženec iz Miklavža na Dravskem polju je svojo žrtev lovil, ko je bil ta v avtomobilu z njegovo partnerico in štiriletnim otrokom. Sledil jim je iz Hoč proti Betnavi, nato pa po Streliški in Ljubljanski ulici ter po Cesti proletarskih brigad.

Oškodovanec, ki bo uveljavljal tudi premoženjsko-pravni zahtevek zaradi povzročene materialne in nematerialne škode, je med begom odpeljal do policijske postaje na Vošnjakovi ulici. Pozneje ga je Ferlič znova izsledil v Hočah. Lov se je nadaljeval, v Bohovi pa je Ferlič znova streljal in oškodovanca tudi zadel.

Ferličeva zagovornica Tanja Kompara je danes sodišče zaprosila za odlog predobravnavnega naroka, saj da si še vedno prizadevajo skleniti dogovor s tožilstvom glede morebitnega priznanja. Tudi tožilec Darko Simonič temu ni nasprotoval, zato se bo Ferlič o krivdi izrekel čez dva tedna.