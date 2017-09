Med izzivanjem je imela v rokah nož, dolžine več kot 20 centimetrov. Moški je pred njo zbežal, vendar mu je sledila. Po nekaj minutnem lovljenju se je ustavil, ženska pa je proti njemu začela zamahovati z nožem. Med tem jo je moški udaril, da ji je nož izpadel iz rok, jo podrl na tla in jo zadržal, o dogodku pa je bila že obveščena policija.

Še pred njihovim prihodom jo je ženskin partner odvlekel do vozila in jo s kraja odpeljal. Policisti so ju ustavili med vožnjo in opravili potreben postopek. Žensko bodo kazensko ovadili.