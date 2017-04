Policija je natančneje pojasnila okoliščine incidenta v Tržiču 17. aprila, ko je policist iz pištole sprožil opozorilni strel. Incident se je pričel na Trgu svobode, ko sta policista rutinsko ugotavljala identiteto moškega, sicer starega znanca policije Dušana Krupljanina. Po podatkih policije je bil Krupljanin takrat tudi v spremstvu otroka, postopku pa se je upiral. Kot pravi policija, je njegovo vedenje hitro preraslo iz drznosti v odrivanje policista in celo udarce. Policista sta Krupljanina večkrat opozorila, naposled pa sta uporabila plinski razpršilec. Preden je Krupljanin pobegnil, je uspel enega policista lažje poškodovati.

Poškodovani policist je po pobegu osumljenca zaprosil za zdravniško pomoč. Medtem ko so reševalci v rešilnem avtomobilu oskrbovali enega policista zaradi uporabe plinskega razpršilca in je drugi poškodovani policist sedel v policijskem avtomobilu, se je na prizorišče vrnil Krupljanin. Tokrat v spremstvu mlajšega brata Danijela. Obstopila sta policijski avto in poškodovanega policista silovito napadla. Grozila sta mu, da ga bosta ubila in ga s silo poskušala izvleči iz avtomobila. Policist se je sprva poskušal ubraniti s telesno silo, ko pa je videl, da nima druge rešitve, je opozoril, da bo streljal, in nato tudi v varno smer sprožil opozorilni strel. Napadalca sta tedaj pobegnila, policija pa ju je prijela v neposredni bližini kraja dogodka in nato privedla na pristojno sodišče.

Policija je medtem tudi ugotovila, zakaj se je Krupljanin z mlajšim bratom vrnil na prizorišče in še enkrat obračunal s policistom. Vzrok naj bi bil otrok, ki je bil med prvim srečanjem v Krupljaninovem spremstvu in naj bi utrpel poškodbe ob uporabi razpršilca. Policija pravi, da je bil razpršilec uporabljen izključno proti Dušanu Krupljaninu in da je bila njegova uporaba upravičena, ne izključuje pa možnosti, da bi zaradi hlapenja dražilne snovi ali vetra lažje draženje oči utrpele tudi osebe, ki so se nahajale v bližini uporabe plinskega razpršilca.