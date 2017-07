Kaj je šlo narobe, da je Dušanka Gluvić 28. aprila letos v blokovskem naselju ob Metelkovi ulici v Mariboru vsaj šestnajstkrat zabodla svojo 75-letno mater Anko, bo javnost izvedela šele septembra, ko se bo za obtoženo umora začelo sojenje. Sodnica Simona Mernik jo je na kazensko odgovornost poklicala že danes, a Gluvićeva ponudbe tožilke Mateje Artenjak, ki bi v primeru takojšnjega priznanja krivde predlagala kazen 26 let zapora, ni sprejela.

Da je materi vzela življenje, Gluvićeva ne zanika, vendar pravi, da tega ni storila na način, kot ga je tožilka opisala v obtožbi. Mernikova je podrezala v obtoženo, ali priznava katero koli navedbo v obtožnici. Preden ji je odgovorila, je s pogledom poiskala svojo zagovornico Stanko Gavez. Ta ji je odkimala, ker je ocenila, da se obtoženi priznanje v zameno za 26 let zapora ne izplača. Očitno je, da odvetnica računa na to, da bo dokazni postopek na sojenju pokazal, da je za obtoženo primerna nižja kazen. Kaj je adut obrambe, predobravnavni narok danes ni pokazal, iz besed obtožene pa je sklepati, da se bo zagovarjala v smislu, da tisti dan na obisku matere ni bila povsem prisebna. A ocena psihiatra Mladena Vrabiča, ki je v tem primeru izdelal izvedeniško mnenje, obtoženi ne govori v prid.

Nekdanji partner prespal zločin

Na dan umora smo na prizorišču govorili tudi z zdaj že bivšim partnerjem obtožene. Ko je 44-letnica vzela življenje svoji materi, je on sedel v gostilni. Tam je čakal, da bo ura pet popoldne, ker mu je Gluvićeva naročila, naj ob tej uri pride k njeni materi. Tja ni prispel, ker je v kavarnici Keksarna zaspal za mizo. Da se je v Metelkovi ulici zgodilo nekaj groznega, mu je povedal znanec, stresel ga je in mu naročil, naj gre pogledat, saj vendar tam živi njegova tašča. »Ko sem prišel pred blok in videl vso to policijo, sem samo pogledal proti Ankinemu balkonu. Hudo mi je zanjo. Super ženska je bila. Tudi Duške mi je žal. Ampak ko zdaj razmišljam, lahko mislim samo na to, da mi je okoliščina, da sem zakinkal za mizo, morda rešila življenje. Mogoče bi pospravila tudi mene, zadnje čase se je še posebno čudno vedla. Zelo je bila paranoična, zaroto je videla v vsem,« je tedanji partner osumljene 28. aprila zrl v policijsko vozilo, ko so kriminalisti opravljali pogovor z njo. Iz žepa je potegnil telefon in s tresočo se roko preverjal, kdaj ga je Gluvićeva nazadnje poklicala. »Ta klic sem prespal, nisem se oglasil,« je bil iz sebe.

Tožilstvo in obramba sta ga predlagala kot pričo na sojenju, poleg njega pa še več drugih ljudi, ki so na dan umora videli, da se je obtožena vedla posebno čudno. Po cesti naj bi bila blodila oblečena le v nogavice in usnjeno jakno. A kot je po umoru razložil že šef mariborskih kriminalistov Robert Munda, osumljenke niso odpeljali na psihiatrijo, ampak so jo privedli v običajno policijsko pridržanje, saj ni bilo razlogov za hospitalizacijo.