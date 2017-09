Burning Man, letno srečanje več tisoč ljudi v puščavi Black Rock v ameriški zvezni državi Nevada, je poznan kot festival umetnosti in elektronske glasbe. Lesene skulpture, kot sta na primer »Mož« (ang. »Man«) in »Tempelj« (ang. »Temple«), ki jih prav za dogodek naredijo umetniki s celega sveta, se ob zaključku srečanja sežge.

V prav takšno skulpturo Moža, ki je gorel v soboto zvečer, je mimo varnostnikov stekel 41-letni Aaron Joel Mitchell, je potrdil okrožni šerif Jerry Allen.

Mitchell se je prebil skozi dve vrsti varnostnikov, ki varujejo goreče območje. Iz gorečega objekta so ga sicer poskusili rešiti, a so deli, ki so odpadali s skulpture »Moža«, to onemogočili. Reševalci so morali počakati, da je lesena skulptura popolnoma razpadla, preden so ga lahko potegnili iz ognja.