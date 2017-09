Množica se je začasno naselila v Mestu črna skala, med tisoče »navadnih smrtnikov« pa so se pomešali tudi bolj slavni - Sergey Bringin in Larry Page iz Googla, Mark Zuckerberg iz Facebooka in Jeff Bezos.

Ker denar v umetno ustvarjenem mestecu sredi puščave, kjer bivalnike in avtomobile postavijo v obliki črke C, nima veljave, morajo obiskovalci enotedensko bivanje v puščavi skrbno načrtovati. Sicer pa imajo na voljo tudi improvizirane kinematografe in muzeje, bistvo festivala pa sta umetnost in zabava.

Kakšno je bilo vzdušje, si oglejte v galeriji fotografij.