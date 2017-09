Sobe na oddelku so prastare, postelje skoraj za v muzej. Klima je na hodniku in vročino so regulirali z odprtimi vrati in izmenično okni v sobah. Ravno tiste dni sem brala o škandalu, da si UKC ne more privoščiti novih klim, sledilo je splošno zgražanje na spletu. Ena od sester mi je povedala, da klima ni primerna za vse oddelke, v splošnem tudi zato, ker zrak zgolj meša, ne pa tudi čisti. Bolnice se niso pritoževale, vročine v sobah ni bilo. Vse pomanjkljivosti prostorov in njihove opreme nadomestijo skrbne, praktične in duhovite sestre. Mimogrede so navrgle, da so nove klime