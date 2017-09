Več milijonov Sircev je razseljenih po sosednjih državah in po Evropi. Med tistimi, ki so pobegnili pred vojno, so tudi številni zaposleni v živalskih vrtovih. Za njimi so ostale nebogljene živali.

Nekoč živalski vrt, danes živalsko pokopališče

Do nedavnega se za divje živali ni nihče zmenil. Pred kratkim pa so se v mednarodni organizaciji Four Paws odločili, da bodo energijo in čas namenili reševanju preživelih živali, ki so ostale v sirskih živalskih vrtovih. Iz vrta Čarobni svet v Aleppu, ki je bil nekdaj dom več kot 140 vrstam, so te dni rešili trinajst živali. Nekoč največji živalski vrt na Bližnjem vzhodu je postal živalsko pokopališče. Mnoge živali so v vojnih razmerah stradale do smrti. Živali, ki jih je rešila organizacija, so preživele zato, ker so redki Sirci, ki so ostali v državi, tvegali svoja življenja, da so jih hranili.

Veterinar Amil Khalil je vodja organizacije Four Paws. Za BBC je povedal, da so uspeli rešiti pet levov, dva tigra, dva medveda, dva psa in dve hijeni. Živali so v težavnem logističnem postopku preselili v Jordanijo.