Dogodek je ne twitterju sprožil precejšen odziv. Mnogi so objavili katerega izmed tvitov iz zakladnice tvitov ameriškega predsednika. Nekdo je denimo objavil enega zadnjih tvitov, v katerem je ameriški predsednik zapisal, da se s Severno Korejo pogovarjajo že 25 let in da pogovor očitno ni primerna rešitev. S Twitterja se na vprašanja, ali bodo zamrznili tudi Trumpov profil, niso odzvali.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!