Evro ne popušča

Borzni preplah po torkovi provokaciji z izstrelitvijo rakete čez japonsko ozemlje ni trajal dolgo, tako da so po začetni zaskrbljenosti delniški trgi torkov trgovalni dan večinoma končali v pozitivnem območju. Korekcije so bile večje predvsem na evropskih delniških trgih in so presegle 1 odstotek. Cena zlata je v torek zrasla čez 1326 dolarjev za unčo, kar je blizu najvišjim ravnem v zadnjem letu, vendar je večina rasti do sredine trgovalnega tedna izpuhtela in cena se je približala 1300 dolarjem za unčo. Glede na odziv med vlagatelji kaže, da bo dogodek sprejet kot kazanje mišic in iskanje pozornosti, in ne kot začetek večjega vojaškega konflikta.