Valutno razmerje določa več dejavnikov. Na dnevni in tedenski ravni razmerje določajo ponudba in povpraševanje in vsi deležniki, ki vplivajo na gibanje tečaja. Nekoliko bolj dolgoročno pa prevlada stanje v posamezni ekonomiji. V letih od 2002 do 2008 je evropska ekonomija cvetela in zato je evro proti dolarju pridobil več kot 60 odstotkov. Od krize naprej pa je evro proti dolarju izgubljal. Najprej zaradi napake ECB leta 2011, ko so celo dvignili obrestne mere, preden so jih spustili na 0. Nato je ponovno nekoliko pridobival, saj je bilo videti, da se v EU stvari postavljajo na svoja mesta. Vendar je tečaj nato leta 2015 zgrmel vse do 1,05. Razlog je bil predvsem v močnem ameriškem gospodarstvu, ki se je pobralo hitreje kot evropsko. V EU smo bili nato deležni še politične negotovosti. V letošnjem letu pa se je zgodba obrnila. Američani so dobili predsednika, ki še ni izpolnil obljubljenega. V EU se je politika umirila, prav tako so se začeli izboljševati makroekonomski podatki. Evro je tako trenutno proti dolarju najmočnejši v zadnjih dveh letih, v ponedeljek je tudi prebil magično mejo 1,2. Letos se je tako okrepil za približno 15 odstotkov. V začetku leta so le redki pričakovali trenutni menjalni tečaj. Ta velika sprememba že začenja vplivati na poslovanje posameznih podjetij. Evropski izvozniki na dolarska področja že čutijo podražitev njihovih izdelkov. Na drugi strani pa imajo ameriški izvozniki večje povpraševanje. Trenutni tečaj dolarja tako pozitivno vpliva na ameriška podjetja. Ta so sicer še vedno v dobrem stanju, vseeno pa se kažejo znaki umirjanja ameriškega gospodarstva. Letošnja sprememba dolarja prav tako vpliva na evropske vlagatelje, ki imajo v lasti ameriške delnice. Te so letos pridobile okoli deset odstotkov, v evrih pa so donosi precej slabši. S&P 500 je namreč okoli 5 odstotkov v minusu.

Glede na podatke, ki določajo razmerje med evrom in dolarjem, se zdi, da bo trenutni položaj še nekaj časa trajal. Tudi zadnji govor predsednice ameriške centralne banke ni ponudil nobene opore, ki bi pomagala dolarju pri rasti. Zdi se, da smo na ravneh, ko za dodaten večji padec ni razlogov, prav tako pa trenutno tudi ni razlogov, ki bi podpirali močnejši dolar.