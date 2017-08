S Tajske poročajo o brezplačnem tečaju, ki ga nameravajo ponuditi ženskam, ki se nameravajo poročiti s tujci. S tečaji želijo ženskam predstaviti dobre in slabe lastnosti poroke s tujcem, predvsem pa jih želijo izobraziti o goljufijah in pasteh trgovine z ljudmi.

V tajski družbi se je v zadnjem času zmanjšalo nasprotovanje medrasnim porokam. Mnoge ženske v poroki s tujcem vidijo možnost za izboljšanje lastnega ekonomskega stanja. »Ženske bomo naučili, kako se naj vedejo v državi, kamor se selijo, kakšni so tamkajšnji zakoni in kako se naj pripravijo na selitev,« je o tečaju za Reuters povedala Patcharee Arayakul, uslužbenka ministrstva za socialni razvoj. S tečajem želijo ženske tudi informirati o trgovini z ljudmi in zmanjšati možnost, da bi postale njene žrtve.