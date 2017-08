Študij je bil vedno ena izmed njenih največjih želja, vendar ji v mladosti ni uspelo, da bi si jo izpolnila. Svoje otroke je vedno spodbujala, naj se učijo in študirajo, čeprav ji sami ni uspelo. Pri 72 letih, ko so štirje njeni otroci že pridobili magisterij, eden pa celo doktorat na ameriški univerzi, je Jankulova menila, da je zdaj prišel čas tudi za njeno diplomo. S hčerkino spodbudo, ki se je ob službi v bolnišnici vpisala na univerzo, je tudi Jankulova sedla za študijske klopi. Ne za dolgo.

Hčerka je tragično umrla, Jankulova se je izpisala in po nekaj letih žalovanja se je pri 85 letih spet vrnila med študente. Vpisala se je na program humane ekologije, katere predmetnik jo je, kot pravi, naučil, kako živeti dobro in veselo življenje. Na univerzi Sukhothai Thammathirat, kjer je študirala Jankulova, imajo študijske programe posebej prirejene za študente, starejše od 60 let. Trenutno jih študijske klopi guli 199. Tako kot drugi je tudi Jankulova vztrajno prebirala študijsko čtivo, si podčrtavala ključne poudarke in hodila na izpite. Vsakega ni naredila v prvem poskusu, a je vztrajala tako dolgo, dokler niso bili odkljukani vsi izpiti.

Starost in slabosti so jo opominjale, da ne more delati s hitrostjo dvajsetletnikov. Za to, da ni obupala, se lahko zahvali tudi nenehnemu bodrenju svojih otrok, ki so jo spodbujali k nadaljevanju. Zdaj, ko je izpolnila svojo življenjsko željo, si starka ne namerava iskati nove službe. Z veseljem se bo vrnila k čuvanju vnukov. »Ne verjamem, da bi me kdo zaposlil,« se smeji Jankulova.