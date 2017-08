Ob vznožju Šmarne gore so pred dnevi opazili medvedko z dvema mladičema. Gre za iste medvede, ki so se pred časom zadrževali na Dobenu v občini Mengeš. Takrat niso kazali napadalnih znakov in niso napadli nobenega človeka, čeprav so jih nekateri sprehajalci videli. Ivan Bek iz lovske družine Šmarna gora je povedal, da tudi tokrat medvedka ni napadalna.

»Medvedka z mladiči ni prišla v stik z ljudmi, videli so jo le na daleč. Za zdaj ni nevarna, prav tako ni povzročila škode, živi v svojem habitatu in se ne približuje naseljem. Za zdaj ima dovolj hrane, prehranjuje se s koruzo in gozdnim jagodičevjem,« je povedal Bek, ki pravi, da medvedje in volkovi tod mimo sicer včasih gredo, a da se ponavadi ne zadržijo tako dolgo. »Ne spomnim se, da bi se v zadnjih desetih letih na tem območju zadrževal medved,« je dejal. Bek predvideva, da je medvedka, preden je prišla na Dobeno in ob vznožje Šmarne gore, bivala na območju Krvavca, pričakuje pa, da se bo v kratkem napotila proti Pokljuki, kjer bo imela primernejše razmere za življenje.

Čeprav ni pričakovati težav, Bek pravi, da previdnost ni odveč. Veljajo enaka opozorila kot povsod na območju medveda. Ljudje naj po gozdu hodijo glasno, da se bo medved umaknil sam. Če ga srečajo, pa naj se ne prepustijo paniki, ampak naj se mirno umaknejo ali uležejo na tla in zadržijo dih, če je medved v neposredni bližini. Pri tem Bek opozarja, da človek neprestano krči življenjski prostor živali. »Ljudje s poseganjem v njihov habitat vseskozi vznemirjamo živali. V gozd prihajajo tudi z motorji in avtomobili, da živali niti nimajo možnosti za pašo.«

V Sloveniji je sicer okoli 500 medvedov. Medtem ko je medvedka z mladičema očitno zašla proti Šmarni gori, ponavadi medvede v naselja vabi hrana – klavniški odpadki, kompost, sadovnjaki… V vasi pridejo tisti medvedi, ki izgubijo strah pred ljudmi. Pred časom so v okviru projekta Life Dinalp Bear preizkusili novo metodo, starejšo medvedko, ki je povzročala težave, so ujeli s cevno pastjo, nato pa ji namestili telemetrično ovratnico, s pomočjo katere vedo, kje se giba. Ugotovili so, da jo še posebno mikajo sadovnjaki. aro