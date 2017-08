Na območju občine Kostel so zadnji teden dvakrat opazili medveda, ki se je zaradi suše skopal in napil vode kar ob kopalcih. Direktor kostelskega Zavoda za kulturo in turizem Uroš Jelenovič je povedal, da se je v iskanju vode več medvedov iz kočevskih gozdov v zadnjem sušnem obdobju spustilo vse do Kolpe, kjer pa zaradi žične ograje ne morejo do reke. Konec leta 2015 je bila zaradi begunske krize postavljena žična ograja, ki poleg tega, da medvedom preprečuje dostop do vode, že drugo leto zapored, po Jelenovičevih besedah odganja turiste, ki so v Kostel prišli zaradi lepot Kolpe.

Za medvede v okolici gozdov Loške Doline, kjer pa zaradi suše primanjkuje vode, pa skrbijo oskrbovalci. Redno jim pripeljejo vodo, v kateri se lahko ohladijo, medvedi pa posledično navdušujejo s posnetki, kot je spodnji.