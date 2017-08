Upravno sodišče je denacionalizacijski zahtevek ljubljanske nadškofije minuli mesec zavrnilo in Potočnikova upa, da bo obnova objekta postala projekt, namenjen kulturi in spodbujanju otroške ustvarjalnosti. »Ker je kulturno-umetniška vzgoja temelj, na katerem lahko otroci gradijo nadaljnje znanje,« poudarja Potočnikova, ki je na direktorski stolček v Pionirskem domu sedla pred dobrim desetletjem. Njena vrata v pisarno so vse od takrat vedno odprta. Ne zato, ker bi svoje sodelavce nadzorovala, pravi. »Ampak ker želim, da vedo, da lahko s svojimi idejami in pomisleki vedno pridej