– predstavljanje investicije kot usodne za državo;

– zagovarjanje investicije zaradi obljubljenih delovnih mest;

– prilagajanje zakonov ali podzakonskih aktov potrebi posameznega interesenta;

– izsiljevanje s časovno stisko;

– nepregledno delovanje;

– demonizacija tistih, ki postavljajo kritična vprašanja;

– podpora nekaterih medijev pri »lomljenju hrbtenic« in linču neposlušnih.

Ob investiciji v Magno opažam, da se vzorec TEŠ 6 ponavlja.

Izjava predsednika Vlade RS Mira Cerarja, ki si želi, »da bi tisti, ki še lahko ustavijo ta proces, storili tako, kot je prav za Slovenijo, in ne bi s procesnimi dejanji onemogočali te investicije«, je škandalozna.

Znani pravnik, ki je kot predsednik vlade že nekajkrat pokazal, da mu ni kaj dosti do prava, torej pritiska na ljudi in okoljske organizacije, da ne bi izkoristile svoje z ustavo zajamčene državljanske pravice do pritožbe na sklep nekega državnega organa, ki je po njihovem mnenju napisan pod vplivom kapitalskih lobijev?

Kako lahko predsednik vlade brez resne analize trdi, da je ta in taka in na tem prostoru zgrajena lakirnica edina prava stvar za Slovenijo?

Protestiram proti takšnemu delovanju države, ki iz ljudi, ki imajo pomisleke, dela hudodelce, ki naj bi preprečevali nove zaposlitve. Izjava predsednika vlade neposredno poziva k njihovemu linču. Gonjo so začeli državni funkcionarji in uradniki z »lomljenjem hrbtenic« neposlušnim, nadaljujejo pa jo nekateri mediji z zmanipuliranimi informacijami. In zagovorniki preglednosti delovanja države so že začeli prejemati grožnje.

Si tako predstavljamo pravno državo, ki jo vodi ustavni pravnik?

Matjaž Hanžek poslanec državnega zbora