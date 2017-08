Najhuje je bilo do zdaj v Litiji in okolici, kjer je veter razkril več streh in prevrnil nekaj dreves, meteorna voda pa je zalila več kleti. V Šmartnem pri Litiji je razkrilo cerkev in župnišče. V Litiji je večji plaz za blokom na Maistrovi ulici zasul osebno vozilo, voda pa je zalila klet tamkajšnjega muzeja.

V Trebnjem je veter razkril več streh, meteorna voda je poplavila nekaj kleti, zemljino je naneslo na nekatere ceste. Neurje z močnim vetrom se je razbesnelo tudi nad Žužemberkom, Novim mestom, Stražo in Mirno Pečjo.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo Slovenijo danes prešla hladna fronta, ki prinaša nevihte, od torka naprej pa bo spet sledilo nekaj zaporednih sončnih in toplih dni. Arso za danes nevihte z močnimi sunki severozahodnega vetra napoveduje tudi za Obalo.