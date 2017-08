Zaradi poplav je moralo več deset tisoč ljudi zapustiti svoje domove, okoli 330.000 pa jih je za konec tedna ostalo brez elektrike. Poškodovanih je bilo okoli 30 ljudi, še deset več pa so jih danes pogrešali. Teksaški guverner Greg Abbott je odredil obvezno evakuacijo ob rekah Brazos in San Bernard pri Houstonu, ki so ga danes zajele katastrofalne poplave, najbolj prizadeti pa sta bili sicer mesti ob mehiškem zalivu Rockport in Port Aransas z okoli 9000 oziroma 3500 prebivalci, kjer bo odprava škode po oceni tamkajšnjih mestnih oblasti trajala celo več mesecev.

Župan Rockporta je povedal, da številni someščani niso upoštevali ukaza, naj se pred orkanom umaknejo na varno in naložili dodatno delo reševalcem, ki so po neurju iskali pogrešane. Harvey je kot najhujši orkan po 12 letih v ZDA obalo dosegel v petek zvečer, ko so mu določili četrto stopnjo, v soboto a je oslabel na tropsko nevihto, a z močnim dežjem, ki ga vremenoslovci napovedujejo še do srede in bo povzročil katastrofalne poplave, saj bo količina padavin marsikje presegla siceršnjo celoletno. Ameriški predsednik Donald Trump je na prošnjo guvernerja Abbota že podpisal ukaz o razglasitvi naravne katastrofe v Teksasu in s tem sprostil zvezna sredstva za najbolj prizadeta območja, iz Camp Davida, kjer je spremljal posledice orkana, pa je napovedal, da bo prizadeto območje obiskal, ko bodo dovoljevale razmere na terenu.

Hudo neurje je medtem znova pustošilo v Hongkongu, Macau in južnokitajski provinci Guangdong. Potem ko je tajfun Hato sredi prejšnjega tedna zahteval v Macau in Guangdongu najmanj 18 življenj, je bilo v manj uničujočem nedeljskem, poimenovanem Pakhar, poškodovanih okoli 70 ljudi v Hongkongu. Veter s sunki do 130 kilometrov je podiral že tam ob prejšnjem neurju načeta drevesa, odpovedati pa so morali čez dvesto poletov. de