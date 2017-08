V Kočevju je veter na ceste podrl kar nekaj dreves, gasilci pa so morali posredovati pri zapiranju vode zaradi poplave.

Neurje pa je pozneje zvečer prešlo tudi jugovzhod in severovzhod Slovenije. Veter je lomil drevesa in jih podiral na stanovanjske hiše in ceste v Krškem, Novem mestu in Brežicah. Neurje pa je v Radencih, Semiču, v Trebnjem in Sevnici odkrivalo strehe stanovanjskih hiš.

Ponoči bo sicer spremenljivo oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Zjutraj in dopoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo pogostejše in močnejše v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bo prehodno delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 23 do 28, na vzhodu do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletni strani Agencije za okolje.