Vzrok nesreče na 2813 metrov visoki avstrijski gori Mannlkarscharte blizu letovišča Zell am See še ni znan, reševalci pa domnevajo, da se je naveza alpinistov strgala in so padli v globino. V reševalni akciji je sodelovalo pet helikopterjev. Gre za najhujšo nesrečo v avstrijskih gorah letos.

V Italiji dva mrtva Na gori Presanella na severu Italije se je danes dopoldne ponesrečila skupina planincev. Dva sta umrla, sedem jih je poškodovanih, potem ko se je strgala njihova naveza in so padli v globino.