V soboto ob dveh popoldne se je v slovenskih gorah pripetila nesreča s smrtnim izidom. Glede na aktualno statistiko Gorske reševalne zveze Slovenije se je letos v naših gorah ponesrečilo pet gornikov. Lani v celem letu jih je bilo kar 23. Tudi ta podatek govori o tem, da se začenja glavna sezona pohodništva, kar žal pomeni tudi največ gorskih nesreč. Slovenski gorski reševalci so imeli letos že 267 posredovanj. Zato niso odveč klasična opozorila o primerni opremi, obleki in obutvi, pravilni odločitvi za pot glede na sposobnosti in obvezno preverjanje vremena. Nevihte v gorah pridejo hitro in so prevečkrat lahko usodne.

Zadnja hujša nesreča se je torej zgodila v soboto, ko je skupina treh planincev hodila po neoznačeni poti z Malega Kanina proti Velikemu Kaninu. V kraju Črni Vogel se je zadnji v koloni, 34-letni planinec iz Ljubljane, oprijel za oprimek v skali, ki se je odkrušila in padla nanj. Zaradi tega je zgubil ravnotežje in padel prek previsa okoli 50 metrov v globino ter obležal na melišču. O nesreči je takoj eden izmed planincev poklical na 112. Na kraj je odšla dežurna ekipa za helikoptersko reševanje v gorah in na kraju ugotovila, da je ponesrečeni zaradi poškodb na kraju umrl. Vsi trije planinci so bili sicer pravilno opremljeni za pohodništvo v gorah.