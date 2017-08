Po prvi rundi je bilo že jasno, da to vendarle ne bo enostransko poplesavanje nepremaganega Američana, saj je Irec McGregor začel zelo agresivno in z neugodnim stilom diktiral tempo vse do tretje runde. Ob koncu četrte pa se je začelo. Mayweather je sestavljal vse več kombinacij protiudarcev in počasi prešel v prednost.

Odločilen je bil razplet devete runde, ko se je vidno utrujeni irski izzivalec še rešil s pomočjo zvonca. Deseta runda je bila nato povsem enostranska, Mayweather je pokazal, zakaj boksarski strokovnjaki poudarjajo njegov IQ v ringu. Bil je potrpežljiv, se obranil naleta nasprotnika, videl priložnost, defenzivo pretvoril v ofenzivo. Sodnik je po zaporedju močnih udarcev v glavo prekinil dvoboj, saj McGregor ni bil več sposoben odgovarjati na ameriški napad. S petdeseto zmago 40-letni Američan ostaja nepremagan in je prehitel legendarnega Rockyja Marciana.

»Izbral sem pravega nasprotnika za ples,« je po koncu dejal Mayweather in pristavil, da je sedaj res zaključil svojo boksarsko pot, McGregor pa je bil malce razočaran nad (po njegovem mnenju) hitro prekinitvijo, a pravi, da poraz ne bo problem za njegovo nadaljnjo kariero: »Ob prenosu v živo so me tudi že davili,« se je pošalil. Šov v ringu je ponudil več od pričakovanega in se sedaj seli na družbena omrežja, kjer bodo imeli navijači enega in drugega povedati veliko.