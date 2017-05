»Kar se tiče McGregorja je vse urejeno, sedaj je na vrsti Mayweather. Če bomo lahko dorekli z njim, potem se bo dvoboj tudi res zgodil,« je med televizijskim intervjujem za TNT povedal predsednik UFC-ja Dana White, poroča Independent. Težave glede pogodbe, ki je bila v napoto dvoboju, so očitno stvar preteklosti. Mamljivi zneski so v deželi priložnosti tudi tokrat utrli pot. Jasno je, da bi sila zanimivo postalo še preden bi borca sploh stopila v ring. Conor McGregor, ki je pogodbo označil kot zgodovinski dogodek, je svoje nasprotnike praviloma premagoval že pred dvobojem. Zaradi retoričnih spretnosti na novinarskih konferencah se ga je oprijel vzdevek 'zloglasni'. Podobno predrzen in premeten je tudi Američan, zaradi česar mu mnogi pravijo kar »Money Mayweather«.

Namigi o potencialnem dvoboju med boksarskim in UFC šampionom tako še naprej navdušujejo predvsem ameriško športno javnost. Glede na njune dosežke in prepoznavnost to sploh ni čudno. Mayweather se je sicer leta 2015 športno upokojil z brezhibnim izkupičkom 49 zmag. Upokojitev pa bi prekinil, kakor zatrjuje, samo za Irca, ob tem pa bi moral biti v igri tudi zelo visok znesek. McGregor sicer z dosežki ne zaostaja, saj je postal prvi borec UFC-ja, ki se lahko istočasno pohvali s pasovoma v dveh različnih težnostnih kategorijah. Mediji napovedujejo spopad vreden milijardo dolarjev.