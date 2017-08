O dvoboju se konkretneje govori že dobro leto, letos maja pa je bil tudi uradno najavljen. Svetovni prvak v dveh težnostnih kategorijah tekmovanja mešanih borilnih veščin UFC, razvpiti Irec McGregor, bo skušal po boksarskih pravilih premagati svojega idola iz mladih let Mayweatherja, nespornega vladarja velterske kategorije. To je Američanov 50. profesionalni boj. Doslej je še nepremagan.

Ali je dvoboj tega denarja res vreden? Odgovor je povsem subjektiven, vsekakor pa so bili promotorji zelo premeteni in športni dogodek zapeljali v smer kapitalističnega spektakla. Šova, če želite. Nekateri podobni dogodki pred tem so bili veliko razočaranje; med bolj znanimi je neposrečeni spopad ameriškega boksarja Muhammada Alija in japonskega rokoborca Antonija Inokija v Tokiju leta 1976.

Za zdaj si rekord za največ ogledov lasti dvoboj Mayweather – Manny Pacquiao iz leta 2015, ko je bilo prodanih 4,6 milijona plačljivih dostopov za 437 milijonov dolarjev. Tokrat naj bi organizatorji s tega naslova zaslužili preko 600 milijonov ameriških dolarjev. Po poročanju medijev naj bi Mayweather prejel skoraj 200 milijonov dolarjev, McGregor pa nekaj več kot 100 milijonov. Ocene so zelo različne, toda celo najskromnejši napovedujejo delitev blizu 200 milijonov dolarjev, pri čemer bo več prejel Američan.

Po Londonu so se besedni dvoboji umirili

Po majski uradni napovedi irsko-ameriškega boksarskega dvoboja je bilo medijsko dogajanje milo rečeno pestro. Julijska štiridelna promocijska turneja je požela izjemno veliko zanimanje in hkratno glasno kritiziranje. Številni so se zgražali nad sočnim besednjakom in nizkotnemu merjenju egov. Na udaru je bil predvsem irski izzivalec, ki obljublja, da bo v boksarskem dvoboju za nokavt potreboval vsega štiri runde.

Poslednja konferenca v Las Vegasu je minila v bolj resnem, poslovnem ozračju. Mayweather je bil bistveno bolj umirjen, celo spravljiv. »Jaz sem povedal marsikaj, on je povedal marsikaj, toda v ringu bodo odločali udarci. Ljudje pravijo, da tega ne jemljem resno, a če bi bilo tako, danes ne bi bil, kjer sem.« McGregor je sicer nadaljeval v svojem slogu, a dogajanje je bilo precej manj kaotično kot pred tem.

Nekoliko bolj vroče je bilo nato med uradnim tehtanjem, oba tekmovalca sta ujela težo (McGregor je bil težji za poldrugi kilogram), za glasno vzdušje pa so poskrbeli številčni irski podporniki. Še bistveno bližje vrelišču bo jutri, ko bo završalo v lasvegaški dvorani T-Mobile. Poznavalci so odločno na strani Mayweatherja, ki boksa od šestega leta in slovi po svojih izjemnih defenzivnih sposobnostih. Toda ne manjkajo tudi tisti, ki verjamejo v uspeh debitanta McGregorja. Recimo legendarni boksar težke kategorije Evander Holyfield. Še bolj pa v svojo zmago verjame Irec. »Uničil ga bom v njegovi igri, tega je sposoben pravi mojster borilnih veščin. Lahko se prilagodijo na karkoli. Bruce Lee je dejal – bodite kot voda, ko voda steče v kozarec, postane kozarec.«