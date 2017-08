Druga violina, restavracija, v kateri so zaposleni ljudje s posebnimi potrebami, ima v teh dneh goste s Cipra. A ne gre za turiste, ampak za podobno organizacijo, ki želi izvedeti, kako se vzpostavi takšno restavracijo. Enajstčlanska ekipa iz Limassola, od tega sedem ljudi s posebnimi potrebami, je zaposlene v Drugi violini spremljala pri delu. Poleg tega so potovali po Sloveniji, kjer so obiskali prostore, v katerih se ranljive skupine vključujejo v okolje.

Ciprčani so navdušeni nad gostoljubjem, ki so ga deležni. Nekateri učenci so dejali, da se sploh ne želijo vrniti domov. Razlagali so, da so na delovni ekskurziji deležni spoštovanja in da so se naučili podrobnosti iz gostinstva, kot so prijaznost do gostov, priprava pogrinjka in kako pripraviti različne jedi. Spoznali so sestavine za jedi, ki jih še niso poznali, eden od njih pa je izrazil navdušenje nad slovenskim pivom.

Medtem ko so spoznavali slovensko kulinariko, so predstavili tudi ciprsko. Včeraj, ko so gostje v Drugi violini uživali v jazz koncertu, so jim ponudili dobrote iz ciprske kuhinje. Pripravili so tradicionalno jed afelia – marinirano svinjsko meso, ki ga skuhajo v vinu in mu dodajo koriander.

Litsa Charalambous, direktorica ciprske organizacije, je povedala, da na Cipru potrebujejo prav takšen način vključevanja ranljivih skupin v družbo. »Ko bomo odprli restavracijo, bomo priredili slovenski večer in vas povabili nanj,« se je zahvalila Valeriji Bužan, sicer direktorici Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, in sodelavcem ter ji izročila lončeno granatno jabolko – simbol sreče in polnega življenja. Bužanova je ciprski ekipi razložila, kako se je projekt začel v Sloveniji, in jih opozorila, na katere stvari je treba biti še posebno pozoren. »Ko opravljaš socialne storitve, ne smeš računati, da bodo goste prihajali, če postrežba ne bo takšna kot drugje ali celo boljša. To je pogosta napaka pri delu z invalidi,« je povedala Valerija Bužan in dodala, da morajo ponudbo ves čas prilagajati spremembam na trgu.

Opozarja na še eno zanko, v katero se lahko ujamejo takšni socialni projekti. »Glavno vodilo takih projektov je vključitev ljudi s posebnimi potrebami v delo, zato je to precej bolj pomembno kot ustvarjanje profita. Največja napaka je, če invalida zamenjaš z zdravim delavcem, da bi povečal dobiček,« opozarja Bužanova. Druga violina z deljenjem znanja pomaga tudi organizacijam na Malti in v Zagrebu.

V petih letih, odkar obstaja Druga violina, je Bužanova opazila velik napredek pri zaposlenih. Nekateri so postopno napredovali od pomaganja pri točilnem pultu in pripravljanja pogrinjkov do tega, da že sami sprejemajo naročila. V petih letih sta napredovala tudi Tifa in Branko, ki sta povedala, da jima je delo všeč, prav tako kolektiv, v katerem se dobro počutita, v teh dneh pa se z veseljem družita z novimi prijatelji s Cipra.